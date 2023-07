Paul Scholz ist der 17. Schweinitzer Weinprinz. Sein Amtsvorgänger Karl-Peter Unkrodt legt ihm bei der Kürungszeremonie am Donnerstagabend die Schärpe um.

Schweinitz/MZ - Es sei schon bemerkenswert, dass diese Tradition über so viele Jahre in Schweinitz am Leben erhalten werden kann, freut sich Karl-Peter Unkrodt, der 16. Schweinitzer Weinprinz. Das sagt er wenige Minuten vor seiner Amtsübergabe. Denn traditionell wird alljährlich beim Weinabend innerhalb des Schweinitzer Schul- und Heimatfestes der Weinprinz gekürt.