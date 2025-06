Grabo/MZ. - Aufgrund einer am Montagnachmittag im Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) registrierten Havarie an einer Trinkwasserversorgungsleitung und der deshalb notwendigen Reparatur wird es in den Annaburger Ortsteilen Labrun und Prettin an diesem Dienstagvormittag zu einer Unterbrechung der Trinkwasserversorgung kommen. Darüber informierte WAZV-Geschäftsführer Thomas Giffey.

Reparatur der Wasserleitung beginnt an diesem Dienstag

Die Reparatur der defekten Leitung soll bereits um 7 Uhr starten. Dazu muss die havarierte Leitung stillgelegt werden. Laut dem Geschäftsführer werde die Reparatur möglicherweise den gesamten Dienstag in Anspruch nehmen.

Einen Tag lang Versorgung durch Wasserwagen - die Standorte

„Eine Notversorgung mit Trinkwasser wird durch Wasserwagen des WAZV Elbe-Elster-Jessen sichergestellt. Diese stehen an folgenden Standorten zur Verfügung: Labrun – Labruner Hauptstraße, an der Wendeschleife; Prettin – Lindenstraße, an der Kindertagesstätte; Prettin – Bahnhofstraße, bei der Apotheke; Prettin – An der Schule, bei der Tagespflege. Wir empfehlen, sich für diesen Zeitraum mit ausreichend Trinkwasser zu bevorraten“, heißt es in der Information seitens des Versorgers.

Infolge der Arbeiten könne es zu Wassertrübungen und Druckschwankungen kommen. In Abstimmung mit der Kreisverwaltung ist für das Nutzen des Wassers der dann reparierten Leitung ein Abkochgebot ausgesprochen bis die Prüfergebnisse zur Wasserqualität vorliegen.