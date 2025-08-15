weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Pferderennen am 16. August: Was den Rennkommentator auf den Passendorfer Wiesen in Halle mit dem britischen Königshaus verbindet

Sven Wissel aus Hannover kommentiert die Galopp-Ereignisse auf den Passendorfer Wiesen. Welche besondere Leidenschaft der 57-Jährige hat und was Besucher am Samstag erwartet.

Von Dirk Skrzypczak 15.08.2025, 08:00
Die fünfjährige Rosel aus dem halleschen Rennstall – hier mit Jockey Kevin Braye Siegerin in Magdeburg – gehört in Halle zu den Favoritinnen. (Foto: Besitzergemeinschaft)

Halle (Saale)/MZ - Über Sven Wissel hat die Journalistin Susanne L. Born in der Fachzeitschrift „Vollblut“ einmal geschrieben, dass seine sonore Stimme bei Besuchern vieler Rennbahnen für „Gänsehaut-Feeling“ sorge. Damit meint die Autorin sicher auch Halle. Am Samstag wird der 57-Jährige auf den Passendorfer Wiesen wieder zu hören sein, dort zum zweiten Galopp-Ereignis des Jahres die neun Rennen kommentieren. Doch wer ist der Mann mit der unverwechselbaren Stimme?