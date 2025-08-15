Herma Klapproth hat viel dafür getan, dass das Freibad Trebitz erhalten bleiben kann. Medien nannten sie „älteste Bademeisterin Deutschlands“. Heute hat sie Geburtstag.

Das Ehepaar Klapproth in seinem Haus in Trebitz, beide feiern in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag.

Trebitz/MZ. - Sie ist viele Jahre die gute Seele des Freibades Trebitz gewesen, Medien nennen sie auch die „älteste Bademeisterin Deutschlands“: Herma Klapproth. Heute wird die Trebitzerin 80 Jahre alt. Zwar steht sie inzwischen nicht mehr am Rand des Beckens und passt auf, dass den Badenden nichts geschieht. Verbunden fühlt sie sich der Trebitzer Einrichtung aber nach wie vor.