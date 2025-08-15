In der ersten Runde das DHB-Pokals 2025/26 sind die Zweitliga-Handballer aus Dessau-Roßlau am Freitagabend beim TuS Vinnhorst in Hannover zu Gast. Warum der Drittligist nicht zu unterschätzen ist.

Radic warnt seinen DRHV vor Pokalspiel - „Vinnhorst ist ein Drittligist mit Zweitliga-Strukturen“

Die DRHV-Handballer haben sich intensiv auf das Pokalspiel beim TuS Vinnhorst vorbereitet.

DESSAU/MZ. - Die erste Pflichtaufgabe der neuen Saison haben die Zweitligahandballer des Dessau-Roßlauer HV am Freitagabend zu lösen. Sie sind in der Auftaktrunde des DHB-Pokals 2025/26 beim TuS Vinnhorst zu Gast.