Abschied aus Bitterfeld-Wolfen Neuer Name, neuer Spielort: Warum die Volley Goats Mitteldeutschland künftig in Halle spielen
Die bisherigen Volleyball-Profis des VC Bitterfeld-Wolfen wagen unter dem Namen Cerebricks Volley Goats Mitteldeutschland einen kompletten Neustart. Was sich Geschäftsführer Thielemann erhofft und ob es ein Zurück geben kann.
15.08.2025, 09:30
Halle/MZ. - In der halleschen SWH-Arena gibt es unter dem Dach einen VIP-Bereich, zu dem auch eine balkonartige Tribüne gehört, die beste Sicht auf das Spielfeld bietet. Am Dienstagabend standen Lukas Thielemann und Co. dort oben und schauten in die Halle herab - es war eine Art Blick in die eigene Zukunft, in die Zukunft der Cerebricks Volley Goats Mitteldeutschland.