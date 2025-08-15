Die bisherigen Volleyball-Profis des VC Bitterfeld-Wolfen wagen unter dem Namen Cerebricks Volley Goats Mitteldeutschland einen kompletten Neustart. Was sich Geschäftsführer Thielemann erhofft und ob es ein Zurück geben kann.

Lukas Thielemann ist der Macher hinter dem Umzug des Volleyball-Bundesligisten.

Halle/MZ. - In der halleschen SWH-Arena gibt es unter dem Dach einen VIP-Bereich, zu dem auch eine balkonartige Tribüne gehört, die beste Sicht auf das Spielfeld bietet. Am Dienstagabend standen Lukas Thielemann und Co. dort oben und schauten in die Halle herab - es war eine Art Blick in die eigene Zukunft, in die Zukunft der Cerebricks Volley Goats Mitteldeutschland.