Nach zehn Jahren Leerstand baut der Bitterfelder Investor Frank Wiedemann die ehemalige „Elbeschule“ in Aken für 1,5 Millionen Euro in eine Seniorenwohngemeinschaft um.

Im Alter nicht allein leben: Was die Zukunft für die „Elbeschule“ in Aken bereithält

Aken/MZ. - Da waren sie auf einmal wieder – die Erinnerungen an jenen denkwürdigen 9. Juli 2015, einen Mittwoch, an dem nach etwa 25 Jahren das endgültige Aus der „Elbeschule“ in Aken auch praktisch besiegelt wurde. Über die Sommerferien wurde die Fusion vollzogen und am 27. August ging es dann auch für die Elbeschüler in der „Werner-Nolopp“-Grundschule weiter. „Es war eine meiner ersten Amtshandlungen als Bürgermeister“, erinnert sich Jan-Hendrik Bahn (parteilos). „Da waren viele Emotionen im Spiel, es sind viele Tränen geflossen, viele Beteiligte haben die Schließung nicht verstanden.“