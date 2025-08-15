weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Millionen fließen ins Umfeld: Alles wird neu rund um den Bahnhof Bitterfeld - Warum sich die Arbeiten noch Jahre hinziehen werden

EIL
Mutmaßlich vom Partner angezündet: Weißenfelserin stirbt nach Brandanschlag
Mutmaßlich vom Partner angezündet: Weißenfelserin stirbt nach Brandanschlag

Millionen fließen ins Umfeld Alles wird neu rund um den Bahnhof Bitterfeld - Warum sich die Arbeiten noch Jahre hinziehen werden

Nach dem Neubau des Bitterfelder Bahnhofs steht nun die Umgestaltung der Flächen rundum an. Was die Stadt wann am Vorplatz, an den Bushaltestellen und dem P&R-Platz plant.

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 15.08.2025, 12:40
Der gesamte Vorplatz des neuen Bitterfelder Bahnhofs wird als drittes Teilprojekt 2027/28 von der Stadt umgestaltet.
Der gesamte Vorplatz des neuen Bitterfelder Bahnhofs wird als drittes Teilprojekt 2027/28 von der Stadt umgestaltet. Fotos: frank Czerwonn

Bitterfeld/MZ. - Der neue Bitterfelder Bahnhof ist vor einem Monat eröffnet worden. Doch damit ist nur die erste Hälfte des 23-Millionen-Euro-Gesamtprojekts umgesetzt, das aus den Kohle-Milliarden finanziert wird. Als nächstes wird durch die Stadt das gesamte Umfeld des Bahnhofs neu gestaltet.