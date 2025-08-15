EIL
Millionen fließen ins Umfeld Alles wird neu rund um den Bahnhof Bitterfeld - Warum sich die Arbeiten noch Jahre hinziehen werden
Nach dem Neubau des Bitterfelder Bahnhofs steht nun die Umgestaltung der Flächen rundum an. Was die Stadt wann am Vorplatz, an den Bushaltestellen und dem P&R-Platz plant.
Aktualisiert: 15.08.2025, 12:40
Bitterfeld/MZ. - Der neue Bitterfelder Bahnhof ist vor einem Monat eröffnet worden. Doch damit ist nur die erste Hälfte des 23-Millionen-Euro-Gesamtprojekts umgesetzt, das aus den Kohle-Milliarden finanziert wird. Als nächstes wird durch die Stadt das gesamte Umfeld des Bahnhofs neu gestaltet.