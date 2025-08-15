weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Schock für Schüler und Eltern: Amokdrohungen an Schulen im Landkreis Harz: Polizei durchsucht Gebäude

Schock für Schüler und Eltern Amokdrohungen an Schulen im Landkreis Harz: Polizei durchsucht Gebäude

Mehrere Schulen im Landkreis Harz werden am Freitagmorgen, 15. August, Ziel von Bedrohungen. Der Unterricht fällt aus, Einsatzkräfte durchsuchen derweil die Gebäude. Das ist bislang bekannt.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 15.08.2025, 11:29
Unter anderem die Sekundarschule „Thomas Müntzer“, Unter den Zindeln in Wernigerode, wurde am Freitag, 15. August, zum Ziel einer Amokdrohung.
Unter anderem die Sekundarschule „Thomas Müntzer“, Unter den Zindeln in Wernigerode, wurde am Freitag, 15. August, zum Ziel einer Amokdrohung. Foto: Jens Müller

Landkreis Harz. - Eltern und Schüler im Landkreis Harz stehen unter Schock: Für mehrere Schulen gab es am Freitagmorgen, 15. August, Amokdrohungen. Während der Unterricht für die Kinder ausfallen muss, durchsuchen Einsatzkräfte die Gebäude.