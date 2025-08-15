Mehrere Schulen im Landkreis Harz werden am Freitagmorgen, 15. August, Ziel von Bedrohungen. Der Unterricht fällt aus, Einsatzkräfte durchsuchen derweil die Gebäude. Das ist bislang bekannt.

Unter anderem die Sekundarschule „Thomas Müntzer“, Unter den Zindeln in Wernigerode, wurde am Freitag, 15. August, zum Ziel einer Amokdrohung.

