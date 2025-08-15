Der Landkreis Saalekreis unterstützt die Fachdienste des Katastrophenschutzes in diesem Jahr mit Fördermitteln von rund 39.000 Euro. Mit dem Geld will die DLRG beispielsweise neue Tauchausrüstung anschaffen.

Kreisdezernentin Sabine Faulstich übergab am Mittwoch die Fördermittel an Vertreter von ASB, DRK und DLRG.

Merseburg/MZ. - Ausrüstung und Fahrzeuge kaufen sowie instand halten oder auch die eigenen Leute weiterbilden – für all das benötigen Einrichtungen des Katastrophenschutzes wie etwa ASB oder DRK Geld. Frische Finanzmittel gab es nun vom Kreis für die Hilfsorganisationen, die mit dem Saalekreis eine Vereinbarung zur Mitwirkung im Katastrophenschutz haben.