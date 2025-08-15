Nach zehn Jahren Leerstand baut der Bitterfelder Investor Frank Wiedemann die ehemalige „Elbeschule“ in Aken für 1,5 Millionen Euro in eine Seniorenwohngemeinschaft um.

Investor plant Seniorenwohngemeinschaft: Was die Zukunft für die „Elbeschule“ in Aken bereithält

Im Beisein des Stadtratsvorsitzenden Lothar Seibt übergibt Bürgermeister Jan-Henrik Bahn den Schlüssel an Investor Frank Wiedemann (v.l.).

Aken/MZ. - Da waren sie auf einmal wieder – die Erinnerungen an jenen denkwürdigen 9. Juli 2015, einen Mittwoch, an dem nach etwa 25 Jahren das endgültige Aus der „Elbeschule“ in Aken auch praktisch besiegelt wurde.