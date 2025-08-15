EIL
25 Jahre nach Schließung der Grundschule Investor plant Seniorenwohngemeinschaft: Was die Zukunft für die „Elbeschule“ in Aken bereithält
Nach zehn Jahren Leerstand baut der Bitterfelder Investor Frank Wiedemann die ehemalige „Elbeschule“ in Aken für 1,5 Millionen Euro in eine Seniorenwohngemeinschaft um.
Aktualisiert: 15.08.2025, 12:41
Aken/MZ. - Da waren sie auf einmal wieder – die Erinnerungen an jenen denkwürdigen 9. Juli 2015, einen Mittwoch, an dem nach etwa 25 Jahren das endgültige Aus der „Elbeschule“ in Aken auch praktisch besiegelt wurde.