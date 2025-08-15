Nach dem Neubau des Bitterfelder Bahnhofs steht nun die Umgestaltung der Flächen rundum an. Was die Stadt wann am Vorplatz, an den Bushaltestellen und dem P&R-Platz plant.

Alles wird neu rund um den Bahnhof - Doch die Arbeiten ziehen sich über Jahre hin

Der gesamte Vorplatz des neuen Bitterfelder Bahnhofs wird als drittes Teilprojekt 2027/28 von der Stadt umgestaltet.

Bitterfeld/MZ. - Der neue Bitterfelder Bahnhof ist vor einem Monat eröffnet worden. Doch damit ist nur die erste Hälfte des 23-Millionen-Euro-Gesamtprojekts umgesetzt, das aus den Kohle-Milliarden finanziert wird. Als nächstes wird durch die Stadt das gesamte Umfeld des Bahnhofs neu gestaltet. Diese Großmaßnahme wird sich bis 2028 hinziehen und drei Hauptbereiche umfassen: den neuen Park & Ride-Platz an der Mittelstraße, den Umbau des Zentralen Umsteigeplatzes (ZUP) zur Schnittstelle für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und den Bahnhofsvorplatz.