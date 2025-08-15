Millionen fließen für Umgestaltung in Bitterfeld Alles wird neu rund um den Bahnhof - Doch die Arbeiten ziehen sich über Jahre hin
Nach dem Neubau des Bitterfelder Bahnhofs steht nun die Umgestaltung der Flächen rundum an. Was die Stadt wann am Vorplatz, an den Bushaltestellen und dem P&R-Platz plant.
15.08.2025, 10:59
Bitterfeld/MZ. - Der neue Bitterfelder Bahnhof ist vor einem Monat eröffnet worden. Doch damit ist nur die erste Hälfte des 23-Millionen-Euro-Gesamtprojekts umgesetzt, das aus den Kohle-Milliarden finanziert wird. Als nächstes wird durch die Stadt das gesamte Umfeld des Bahnhofs neu gestaltet. Diese Großmaßnahme wird sich bis 2028 hinziehen und drei Hauptbereiche umfassen: den neuen Park & Ride-Platz an der Mittelstraße, den Umbau des Zentralen Umsteigeplatzes (ZUP) zur Schnittstelle für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und den Bahnhofsvorplatz.