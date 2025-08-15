weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Millionen fließen für Umgestaltung in Bitterfeld: Alles wird neu rund um den Bahnhof - Doch die Arbeiten ziehen sich über Jahre hin

Millionen fließen für Umgestaltung in Bitterfeld Alles wird neu rund um den Bahnhof - Doch die Arbeiten ziehen sich über Jahre hin

Nach dem Neubau des Bitterfelder Bahnhofs steht nun die Umgestaltung der Flächen rundum an. Was die Stadt wann am Vorplatz, an den Bushaltestellen und dem P&R-Platz plant.

Von Frank Czerwonn 15.08.2025, 10:59
Der gesamte Vorplatz des neuen Bitterfelder Bahnhofs wird als drittes Teilprojekt 2027/28 von der Stadt umgestaltet.
Der gesamte Vorplatz des neuen Bitterfelder Bahnhofs wird als drittes Teilprojekt 2027/28 von der Stadt umgestaltet. Fotos: frank Czerwonn

Bitterfeld/MZ. - Der neue Bitterfelder Bahnhof ist vor einem Monat eröffnet worden. Doch damit ist nur die erste Hälfte des 23-Millionen-Euro-Gesamtprojekts umgesetzt, das aus den Kohle-Milliarden finanziert wird. Als nächstes wird durch die Stadt das gesamte Umfeld des Bahnhofs neu gestaltet. Diese Großmaßnahme wird sich bis 2028 hinziehen und drei Hauptbereiche umfassen: den neuen Park & Ride-Platz an der Mittelstraße, den Umbau des Zentralen Umsteigeplatzes (ZUP) zur Schnittstelle für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und den Bahnhofsvorplatz.