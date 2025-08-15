Trotz knapper Kassen wird an der Förderung von Vereinen festgehalten. 235.000 Euro teilen sich 47 Antragsteller. Unterstützt werden Musik, Malerei, Geschichte, Feste und Trainingslager.

Hunderttausende Euro für Kultur - Welche Projekte der Landkreis Anhalt-Bitterfeld unterstützt

Maria Lobeck und Frank Zimpel spielen in der Barockkirche Burgkemnitz Stücke von Torelli, Bach, Walther, Bartholdy und Bolling.

Bitterfeld/MZ. - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert auch 2025 kulturelle Projekte und gibt dafür insgesamt 235.000 Euro aus. Zwar muss über das Paket noch der Kreis- und Finanzausschuss befinden. Allerdings dürfte das Ja dort nach einer Beratung im Kultur- und Tourismusausschuss kaum mehr als Formsache sein.