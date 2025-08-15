weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Trotz knapper Kassen wird an der Förderung von Vereinen festgehalten. 235.000 Euro teilen sich 47 Antragsteller. Unterstützt werden Musik, Malerei, Geschichte, Feste und Trainingslager.

Von Ulf Rostalsky 15.08.2025, 08:00
Maria Lobeck und Frank Zimpel spielen in der Barockkirche Burgkemnitz Stücke von Torelli, Bach, Walther, Bartholdy und Bolling.
Maria Lobeck und Frank Zimpel spielen in der Barockkirche Burgkemnitz Stücke von Torelli, Bach, Walther, Bartholdy und Bolling. (Foto: Michael Maul)

Bitterfeld/MZ. - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld fördert auch 2025 kulturelle Projekte und gibt dafür insgesamt 235.000 Euro aus. Zwar muss über das Paket noch der Kreis- und Finanzausschuss befinden. Allerdings dürfte das Ja dort nach einer Beratung im Kultur- und Tourismusausschuss kaum mehr als Formsache sein.