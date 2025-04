Zum dritten Mal läutet das Rosenfest das diesjährige 188. Schloss- und Heimatfest in Annaburg ein. Um welches Thema sich die Veranstaltung drehen wird und was auf dem Programm steht.

Annaburg/MZ. - Schon bald stehen in Annaburg wieder alle Zeichen auf Schloss- und Heimatfest. In diesem Jahr zum 188. Mal. Der Countdown auf der Webseite des Heimatvereins zählt bereits runter. An diesem Dienstag sind es noch 64 Tage bis zum Start. Wie schon in den vergangenen zwei Jahren wird das Rosenfest dann den Auftakt der Festwoche machen. Jüngst beriet sich das Annaburger Rosenkomitee dazu. Was ist in diesem Jahr geplant?