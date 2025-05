Warum Handwerk in Elster wieder goldenen Boden hat

Elster/MZ. - Die Grundsteinlegung zur Firmengründung, blickt Rüdiger Gerhardt auf „einen Tag in der Wendezeit“ zurück, ist – zumindest imaginär – bei einer Tanzveranstaltung passiert. Zusammen mit Kumpel Günter Malke sitzt der Heizungsinstallateur an der Bar und diskutiert über Chancen, die sich nach dem Ende der DDR gut ausgebildeten und in der Region bestens vernetzten Handwerkern bieten. Gesagt, getan.