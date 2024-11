Wartezeiten in den Werkstätten: Was Autofahrer jetzt beachten sollten

Jannis Fröbe montiert an einem Kundenfahrzeug im Autohaus Gottwald in Jessen die Winterräder.

Jessen/Prettin/Seyda/MZ. - Noch halten sich die Tagestemperaturen im unteren zweistelligen Grad-Celsius-Bereich, Nachtfröste kommen nur einzeln vor. So mögen momentan immer noch Sommerreifen am Fahrzeug taugen. Doch auch in der Elbe-Elster-Aue muss nächstens mit winterlichen Straßenverhältnissen gerechnet werden. Höchste Zeit also, die Winterräder aufzuziehen. Wer dazu die Hilfe der hiesigen Kfz- und Reifenwerkstätten in Anspruch nehmen will, sollte sich sputen.