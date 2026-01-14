Auch die Fähre in Prettin kann derzeit nicht über die Elbe fahren.

Jessen/MZ. - Die Ampeln stehen überall auf Rot! Aufgrund des Winterwetters ist der Fährbetrieb weiter eingestellt. „Ich werde keine Prognose abgeben“, betont der Prettiner Fährpächter Jan Ulrich, der die Lage „wegen Treibeis auf der Elbe“ nicht richtig einschätzen kann. Da Ulrich für seine Fahrgäste eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet hat, werden diese auf dem ganz kurzen Dienstweg informiert, wann die Fähre auf der Elbe zwischen Prettin und Dommitzsch wieder verkehrt.