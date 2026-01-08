Das herrschende Winterwetter zeigt Auswirkungen auf den Schiffsverkehr auf der Elbe.

Jessen/MZ. - Auf die aktuellen Wetterkapriolen mussten alle drei Fähren im Jessener Land reagieren. Als erstes, und zwar bereits gegen 5.30 Uhr, meldete sich am Donnerstag der Prettiner Fährpächter Jan Ulrich in der WhatsApp-Gruppe mit der Information, dass sein Wasserfahrzeug, das ans Dommitzscher Ufer übersetzt, wegen Eisganges pausieren muss.

Auch Fähre Pretzsch-Mauken steht

Die gleiche Meldung erreichte die MZ am Vormittag vom Pächter der Fähre zwischen Pretzsch und Mauken, Mario Richter. Ein Anlandungsversuch am Morgen sei gescheitert. So dass kein Übersetzen möglich ist.

Fähre Elster zusätzlich von Personalproblemen geplagt

Die Fähre zwischen Elster und Wartenburg liegt ebenfalls fest. Allerdings aus personellen Gründen sowieso bereits seit Mittwoch, 7. Januar. Diese Situation soll noch bis zum 11. Januar anhalten, wenn der Eisgang die Pause nicht verlängert.