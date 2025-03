Jessen/MZ. - Ein bisschen Wehmut schwingt in den Worten von Gisela Weidner und Marita Lauterbach mit. Denn jetzt ist es endgültig: Am Dienstag, den 15. April, um 18 Uhr drehen die beiden Damen den Schlüssel an der Eingangstür herum und schließen nach der Ankündigung im Dezember 2024 (die MZ berichtete) das Kurzwarengeschäft in der Langen Straße für immer. Die Räume, wo jetzt Knöpfe, Stoffe, Mützen, Hüte, Wolle oder jeglicher Schneiderbedarf lagern, werden künftig zu einer Wohnung umgebaut.

