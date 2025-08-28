Betreuungsforstamt Annaburg und Jägerschaft Altkreis Jessen veranstalten am 13. September gemeinsam einen „Tag der offenen Tür“. Was an diesem Tag alles auf dem Programm steht.

Bis zum 13. September muss alles schick sein. Die Leiterin des Landesdarre, Heike Borchardt, spricht mit zwei Waldarbeitern.

Annaburg/MZ. - „Wald und Wild gehören zusammen“, sagen Heike Borchardt und Guido Arndt unisono. Deshalb haben sich das Betreuungsforstamt Annaburg und die Jägerschaft Altkreis Jessen entschieden, gemeinsam am 13. September ab 10 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ zu veranstalten. Die Ansätze sind ein wenig verschieden. „Wir wollen uns der Öffentlichkeit präsentieren, um zu zeigen, für welche Bereiche wir zuständig sind“, so die Leiterin der Landesdarre sowie der Forstsaatgutberatungsstelle, denn die Leute haben ein Recht darauf zu erfahren, was mit ihren Steuergeldern passiert.