Insgesamt 19 Waldbrände sind zwischen März und Ende September von der Annaburger Waldbrandzentrale aus registriert worden. Wie ansonsten das Resümee ausfällt.

Da die Waldbrandzentrale im Betreuungsforstamt Annaburg seit Monatsbeginn nicht mehr besetzt ist, stellte Silke Seiter die Rechner für das Foto noch einmal an. Von März bis September werden von hier aus die Wälder im gesamten Land überwacht.

Annaburg/MZ. - Mit 45 Tagen ist die Stufe 3 die am häufigsten verkündete Waldbrandgefahrenstufe in der zu Ende gegangenen Beobachtungssaison. An 24 Tagen wurde die Gefahrenstufe 2 ausgerufen, an 39 Tagen die Stufe 4 und an 23 Tagen die höchste Stufe 5. Dieses Resümee erfuhr die MZ im Gespräch mit Silke Seiter. Die Forstwirtschaftsmeisterin ist im Betreuungsforstamt diejenige, die in aller Regel die Gefahrenstufen festlegt.