Waldbrand im Harz - Wehren aus Jessen und Annaburg sind zum Brocken ausgerückt

Jessen/MZ - Feuerwehren aus dem Landkreis Wittenberg sind am Dienstag zum großen Waldbrand in den Harz ausgerückt. Am Morgen sei die Anforderung aus dem Landkreis Harz, in dem bekanntlich der Katastrophenfall ausgerufen ist, in Wittenberg eingetroffen. Gegen 7 Uhr wurden die Stadtwehrleiter alarmiert, berichtete Thomas Riedel, der in Jessen amtiert. Eine Stunde später saßen sie in Wittenberg in einer Beratung zusammen, um sich darüber zu verständigen, wie der Osten des Landes der betroffenen Region im Westen helfen kann.