Veranstalter setzt sich nach dritter Auflage des „Helheim Open Air“ mit Kritik auseinander und erarbeitet bereits ein Konzept für 2026. Wann die Elbaue im kommenden Jahr wieder bebt.

Von Battin nach Wacken: „Helheim Open Air“ wird zum Sprungbrett für Headbanger

Auch im kommenden Jahr, hier „Septime“ beim Auftritt 2025, werden an zwei Tagen wieder zwölf Bands auf der Bühne stehen.

Battin/MZ. - „Unser Fazit fällt positiv aus“, sagt Jens-Peter Springer nach der dritten Auflage des Metal-Festes „Helheim Open Air“. Andererseits betont der 61-Jährige auch, dass im organisatorischen Ablauf Fehler passiert seien, die die Veranstalter des Helheim-Vereins „einige Euro gekostet“ haben.