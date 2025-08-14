In Eisleben brennt seit dem Morgen eine Recyclingfirma in der Kasseler Straße. Die Feuerwehr bekämpft die Flammen bereits, aber Anwohner sollten Folgendes beachten.

Eine gigantische Rauchwolke hängt über der Lutherstadt: Eine Recyclingfirma in Eisleben hat Feuer gefangen.

Eisleben/MZ. - In den frühen Morgenstunden ist heute in einer Recyclingfirma in der Kasseler Straße ein Großbrand ausgebrochen. Nach Angaben des Landkreises Mansfeld-Südharz hängen derzeit dichte Rauchschwaden über weite Teile der Stadt Eisleben und verursachen eine starke Geruchsbelästigung. Von dem Gelände der ehemaligen Krughütte aus breite sich die Wolke nun nordwestlich in Richtung Helbra aus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind schon dabei, den Brand in Eisleben zu löschen. Foto: Jürgen Lukaschek

Die Behörden rufen Anwohner auf, vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind bereits vor Ort und haben mit den Löscharbeiten begonnen.

Zur Brandursache und möglichen Schäden liegen aktuell noch keine Informationen vor. Weitere Updates folgen.