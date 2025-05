Die neunte Auflage des Vieh- und Bauernmarkts in Mügeln ist abgesagt. Veranstalter Frank Seide aus Prettin ist am Montag verstorben. Wie die Familie mit der schwierigen Situation umgeht.

Prettin/MZ. - Der für den 10. Mai geplante Vieh- und Bauernmarkt in Freizeitzentrum Mügeln findet nicht statt! Was im ersten Moment wie eine schnöde Terminabsage klingt, hat einen sehr, sehr ernsten Hintergrund. Veranstalter Frank Seide ist am Montag im Alter von 66 Jahren verstorben. Für die Familie heißt das: Plakate entfernen, Flyer verteilen, Händler informieren. „Es sind um die 100 Händler gewesen“, sagt Sohn Sebastian, der seine Mutter Silke in dieser schweren Zeit unterstützt. „Nach dem ersten Schock muss ich erst einmal funktionieren“, ergänzt die Witwe, die fest davon ausgeht, dass „sich eine tiefe Trauer“ in den kommenden Tagen einstellen wird.