Annaburger Nutzfahrzeug GmbH präsentiert im Vorfeld der Weltleitmesse für Landtechnik drei Produkte, die in Hannover für Furore sorgen sollen. Wie der Geschäftsführer die Lage einschätzt.

Der Universalstreuer „TeleLiner HTS 24D.07 “ wird beim „Warm-up“ sogar zweimal in der Produktionshalle präsentiert.

Annaburg/MZ. - Beim „Warm-up“ in Vorbereitung auf die Weltleitmesse für Landtechnik fehlen nur die Cheerleader. Ansonsten ist bei der Präsentation von drei landwirtschaftlichen Geräten, die im November auf der „Agritechnica“ in Hannover vorgestellt werden, alles vorhanden: künstlicher Nebel, Scheinwerferlicht, laute Musik, Journalisten aus sechs Ländern. Als der Nebel sich lichtet, rollen die Produktneuheiten in die Werkhalle und werden von Michael Brendler, Leiter Forschung und Entwicklung bei der Annaburger Nutzfahrzeug GmbH, mit viel Fachwissen detailliert vorgestellt.