Annaburger Nutzfahrzeug GmbH setzt auf noch mehr Kundennähe durch bundesweiten Außendienst und erweiterten Innendienst. Wer der neue Serviceleiter ist.

Umbau im Service: Unternehmen reagiert auf Marktanforderungen und stellt Team neu auf

Das neue After-Sales-Service-Team der Annaburger Nutzfahrzeuge: Andreas Krohn, Mario Glenz, Julian Mündel und Daniel Baum (v. l.).

Annaburg/MZ. - Die Annaburger Nutzfahrzeug GmbH stellt ihren Servicebereich zukunftsorientiert neu auf. Um Kunden und Vertriebspartnern eine noch engere und individuellere Betreuung zu bieten, setzt das Unternehmen ab sofort auf ein Netz von bundesweit stationierten Service-Außendienstmitarbeitern, langjähriges Knowhow in der Werkstatt am Standort sowie auf eine personelle Verstärkung im Service-Innendienst, heißt es in einer Presseerklärung.