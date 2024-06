So feiert die Seydaerin Ursula Lehmann ihren 100. Geburtstag

Susi Kaiser und Marita Schütze überraschen Ursula Lehmann am Montag mit einem Trompetenständchen zum 100. Geburtstag.

Jessen/MZ. - Tief gerührt lauscht Ursula Lehmann, in ihren Familien- und Freundeskreisen besser bekannt als Ursel, den Trompetenklängen. Marita Schütze und Susi Kaiser gratulieren der Ur-Seydaerin an diesem Montag mit einem musikalischen Ständchen zum 100. Geburtstag. Und für den Nachmittag hat sich eine Abordnung des Seydaer Spielmannszuges angekündigt. Seit sieben Jahren lebt Ursel Lehmann im Feierabendheim in Jessen. Als Gratulant gekommen ist auch der Bürgermeister der Elsterstadt, Michael Jahn. Er überbringt der Jubilarin nicht nur seine besten Wünsche, sondern auch die des Ministerpräsidenten des Landes, Reiner Haseloff.