Landrat Christian Tylsch besucht Produktionsstandort der Bayerischen Milchindustrie in Jessen. Was Werkleiter Martin Kuckenburg erzählt und wie viele Lkws täglich den Betrieb ansteuern.

Jessen/MZ. - Wer zum Käse will, muss mehrere Hygieneschleusen passieren. Diese Regel gilt auch für Landrat Christian Tylsch (CDU), der den Verarbeitungsstandort der Bayerischen Milchindustrie (BMI) in Jessen besucht hat. Die Desinfektion von Händen und Füßen läuft nach einem strikt vorgegebenen Prozedere ab, wer die Morgenrasur vergessen hat, bekommt zusätzlich zur ausgegebenen Schutzkleidung noch eine Maske in die Hand gedrückt. „Alles, was nicht rasiert ist, zählt als Bart“, sagt Werkleiter Martin Kuckenburg, der beim Rundgang durch den Betrieb aufs Gaspedal drückt.