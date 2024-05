Bis Sonntag trainieren Mitglieder verschiedener Wasserwachten in Aken. Am Mittwoch wurde das Zeltlager auf der Festwiese errichtet. Unterstützt werden sie von Kollegen aus Norwegen. Wie es dazu kam.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aken/MZ. - Zwei Boote kollidieren auf der Elbe bei Aken. Dann gibt es auch noch eine Verpuffung - viele Verletzte, Chaos. Was macht man in so einer Situation? Oder in folgender: Ein Passant sieht einen Taucher in der Elbe. Aber besagter Taucher kommt nicht wieder an die Oberfläche - hat er einen Unfall gehabt, braucht er Hilfe?