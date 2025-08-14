Der Verein Ifa-Freunde Jessen lädt zum großen Ostmobiltreffen in Mügeln mit Ausfahrt und Vorführungen ein. Was den Besuchern neben Trabi bis B 1000 geboten wird.

Sponsorentreffen vor dem 14. Jessener Ostmobiltreffen in Mügeln. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende des Ifa-Freunde Jessen, Christian Burkhardt, trifft sich mit Jens Thomä (l.) in Axien. Der Barkas B 1000 hinter den Männern ist wieder voll einsatzbereit.

Mügeln/MZ. - Wenn der Duft von Zweitakt-Gemisch in der Luft liegt und das Knattern alter Motoren Erinnerungen weckt, dann ist es wieder soweit: Das Jessener Ostmobiltreffen geht in seine 14. Runde – und diesmal wird Mügeln wieder zum Treffpunkt für alle, die die Fahrzeugkultur der DDR nicht nur bewahren, sondern feiern.