Ostmobiltreffen in Mügeln Trabis, Wartburgs und Simsons rollen wieder – Ostalgie pur in Mügeln
Der Verein Ifa-Freunde Jessen lädt zum großen Ostmobiltreffen in Mügeln mit Ausfahrt und Vorführungen ein. Was den Besuchern neben Trabi bis B 1000 geboten wird.
14.08.2025, 12:00
Mügeln/MZ. - Wenn der Duft von Zweitakt-Gemisch in der Luft liegt und das Knattern alter Motoren Erinnerungen weckt, dann ist es wieder soweit: Das Jessener Ostmobiltreffen geht in seine 14. Runde – und diesmal wird Mügeln wieder zum Treffpunkt für alle, die die Fahrzeugkultur der DDR nicht nur bewahren, sondern feiern.