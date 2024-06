Die Bundeswehr präsentiert sich an diesem Sonnabend im Fliegerhorst. Was zu beachten ist.

So wird auf Parkplätze hingewiesen, hier in Schweinitz.

Holzdorf/MZ. - Die größte Veranstaltung seit Jahren in der Region beginnt an diesem Sonnabend, 8. Juni, um 9 Uhr im Fliegerhorst Holzdorf. Dort ist für den Tag der Bundeswehr ein umfangreiches Programm bis weit in den Nachmittag vorbereitet (Veranstaltungsende um 18 Uhr). Es wird mit bis zu 55.000 Besuchern gerechnet. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, wird am Vormittag Holzdorf besuchen, ebenso die Justiz- und Verbraucherschutzministerin Franziska Weidinger (beide CDU).

Im weiteren Umfeld des Bundeswehrstandortes wird es große Parkplätze für die Interessierten geben, insgesamt 17 mit nahezu 20.000 Stellplätzen. In der Jessener Region sind Parkflächen in Schweinitz, Holzdorf, bei Kremitz, Löben, sowie in Elbe-Elster bei Brandis, Borken, Schönewalde und Bernsdorf ausgewiesen. Zur Sicherung der hiesigen Stellflächen stehen neben anderem die Feuerwehren von Schweinitz und Holzdorf in Bereitschaft. Eine große Zahl an Shuttlebussen verkehrt von den Parkplätzen zum Bundeswehrobjekt, auch die Bahnhöfe Jessen und Holzdorf werden regelmäßig angefahren. Es ist zu beachten, dass nicht bis zum Bundeswehrobjekt gefahren werden kann, die Bundesstraße 187 ist zwischen dem Ortsausgang Holzdorf und der Einmündung auf die B 101 bei Brandis voll gesperrt.