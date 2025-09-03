Mehrgenerationenhaus in Gefahr: Sozialer Träger der Jessener Tafel sucht Wege, um Angebote aufrechtzuerhalten. Was die Ursachen sind und wie es weitergehen soll.

Spendenaufruf sorgt für Diskussionen: Wie ernst steht es um den Jessener Wir-Verein?

Vorstandsmitglieder des Jessener Wir-Vereins: Margit Mehr und Regine Clemens (r.) wissen nicht, ob es den gemeinnützigen Verein und das Mehrgenerationenhaus in Jessen im nächsten Jahr noch geben wird.

Jessen/MZ. - Die Lage des Jessener Wir-Vereins ist ernst – so ernst, dass die beiden Vorstandsmitglieder Margit Mehr und Regine Clemens nicht ausschließen können, dass der Verein im kommenden Jahr nicht mehr existiert. „Wir wissen nicht, ob es den Verein im nächsten Jahr noch geben wird“, sagt Vereinsvorsitzende Margit Mehr. Besonders wichtig ist ihr dabei zu betonen: „Der Wir-Verein ist ein sozialer und gemeinnütziger Verein.“