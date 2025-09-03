Der Wir-Verein in Jessen steht vor dem Aus: Fördermittel schrumpfen, Fixkosten steigen – und die Zukunft des Mehrgenerationenhauses ist ungewiss. Ein Spendenaufruf sorgt für Diskussionen, während der Vorstand nach Lösungen sucht. Warum der Verein für viele Menschen unverzichtbar ist und was jetzt auf dem Spiel steht.

Derzeit wird viel über die Bezahlbarkeit des Sozialstaates debattiert. Was es bedeutet, wenn die Unterstützungen wegfallen, erleben die Mitglieder des Jessener Wir-Vereins gerade in voller Breitseite. Wenn der Rotstift für Förderungen mit aller Härte angesetzt wird, bedeutet das ganz konkret das Aus für soziale Projekte.