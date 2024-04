Die Stadt Torgau lädt zur diesjährigen Feier der Begegnung amerikanischer und sowjetischer Truppen am 25. April 1945. Was nahe der Elbbrücke alles zu erleben ist.

Ganz im Zeichen des Friedens wehte 2023 im Vorfeld des Elbe-Day die Regenbogenflagge anstelle der sonst hier gezeigten Nationalflaggen am ostelbischen Denkmal für den Schwur an der Elbe.

Torgau/MZ. - Wenn sich Menschen begegnen, sich die Hand reichen, dann ist das meist ein Grund zum Feiern. So wie die Begegnung amerikanischer und sowjetischer Truppen zwischen Torgau und Strehla vor 79 Jahren. Diese Kontakte waren der Anfang des Endes des Zweiten Weltkrieges.

Im kleinen Kreis

Ganz im Sinne dieses einstigen Treffens begeht die Stadt Torgau auch dieses Jahr den Elbe-Day am 25. April und dem darauffolgenden Wochenende. An diesem Donnerstag findet um 10.30 Uhr die offizielle Gedenkveranstaltung statt. „Am Denkmal der Begegnung nördlich der Elbbrücke legen voraussichtlich Oberbürgermeister Henrik Simon, Markus Pieper (Geschäftsführer Stiftung Sächsische Gedenkstätten) und die Stadtratsfraktionen Kränze nieder“, informiert Eileen Jack.

Außerdem werde der Superintendent des Kirchenkreises Torgau-Delitzsch Mathias Imbusch einige Worte zur Bedeutung des Tages sprechen, führt die Sprecherin der Stadt Torgau weiter aus. Gefeiert wird die Begegnung am Samstag und Sonntag mit einem Festival. „Die Festbühne wird nahe des Schiffsanlegers am Pestalozziweg stehen“, blickt Eileen Jack voraus. Auf dem dortigen Platz würden alle angekündigten Veranstaltungen stattfinden. Hier wird am Samstag ab 13 Uhr mit dem „Boogie Royale Trio“, der „Combo Jazzy Talking“, den „Synkopenmuffeln“ und der Band „The Beefees“ gefeiert. Zwischendrin wird um 17.30 Uhr das Stadtoberhaupt zu einer Festansprache erwartet.

Weiterhin bietet das Technische Hilfswerk von 13 bis 18 Uhr Bootsfahrten auf der Elbe an. Der Kinder-Mitmachzirkus mit Jonny und Friends offeriert Spaß auf der Hüpfburg, Luftballonmodellage und Kinderschminken von 14 bis 20 Uhr. Der Markt der Möglichkeiten informiert von 14 bis 19 Uhr über Torgauer Vereine und Institutionen. Am Abend ist um 20 Uhr ein Lampionumzug vom Schloss Hartenfels zum Festgelände geplant. Von dort lässt sich die Lichterfahrt ab 20.30 Uhr des Torgauer Ruder- und Kanuclubs bestens verfolgen.

Rückblicke mit Erinnerungen

Der Sonntag startet um 11 Uhr mit einem Gottesdienst ebendort. Anschließend unterhalten die Bands „von Bora’s & Friends“, „The Boogie Shakers“ und „Hot Club d’Allemagne“. Von 11 bis 17 Uhr lockt wieder der Markt der Möglichkeiten. Die Märchenfee Lia verzaubert Groß und Klein von 14 bis 17 Uhr mit ihren Mitmachmärchen. Das Ostelbische Mehrgenerationenhaus aus Arzberg bietet Kinderschminken und Bastelangebote unter dem Motto „Jetzt wird’s bunt!“

Das ikonische Foto entstand am 26. April 1945. Foto: Imago/Allan Jackson

Flankierend zum Festival wird bereits am eigentlichen Elbe-Day im Schloss Hartenfels (Flügel B) das Buch „Als junger Luxemburger in NS-Haft – die Tagebücher des Joseph Stephany“ vorgestellt. Dessen Sohn Richard liest daraus und steht anschließend für Gespräche bereit.

Wer wissen will, wie es sich in schweren Zeiten leben ließ und wie man sich ernährte, ist am Freitag im Museum Torgau richtig. Dort wird dies ab 18 Uhr gezeigt. Im Eintritt sind Speisen und Getränke enthalten. In eine ähnliche Kerbe schlägt das TIC (Torgau-Informations-Center). Am Samstag um 15 Uhr bietet es eine Sonderführung zum Elbe-Day an – Thema: Torgau im April 1945. Einblicke in die Geschichte des Brückenkopfes zeigt der Verein Grenadierbataillon von Spiegel. Dieser führt am Samstag und Sonntag jeweils um 14 und 16 durch die Befestigungsanlage.

Dort wird es Samstag ab 20 Uhr laut. Die IG Rock feiert den Elbe- Day mit Auftritten der Punkbands Strongbow, Sheap Stuff und Pogoexpress.

Weitere Infos: https://tic-torgau.de/