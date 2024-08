Beste Laune herrscht beim Sommerfest der Arbeiterwohlfahrt in Jessen. Warum einstige Schützlinge die Mitarbeiter freudig begrüßen. Wem die Teamleiterin dankt.

So feiert die Arbeiterwohlfahrt in Jessen ihr Sommerfest mit Familien.

Hilfe für Familien in Jessen

Sabrina Hinz bastelt mit Tochter Pauline einen Regenbogen aus Hohlzylinderhälften im Garten der Villa Teige in Jessen.

Jessen/MZ. - Das Hallo ist groß an diesem Nachmittag in der Wittenberger Straße, Ecke Mühlberger Straße. Immer wieder stürmen junge Erwachsene auf Sylke Bär zu, begrüßen sie überschwänglich. Manchmal dauert es ein wenig, bis ihr der Name einfällt, aber im Prinzip weiß die Mitarbeiterin des Kreisverbandes Wittenberg der Arbeiterwohlfahrt (Awo) immer, wer da gerade vor ihr steht – es sind einstige Schützlinge der Außenstelle Jessen.

Dank des Bürgermeisters

Am Donnerstag hat die Jessener Niederlassung der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Wittenberg, ihr Sommerfest gefeiert. „Wir haben unsere Familien und noch einige Gäste eingeladen“, sagt Sylke Bär. Die Leiterin der Einrichtung freut sich über den regen Zuspruch an diesem Nachmittag. Bei hochsommerlichen Temperaturen haben gut 50 Besucher den Weg in die Villa Teige gefunden. Darunter sei auch Michael Jahn (SPD) gewesen. Der Jessener Bürgermeister habe einige Grußworte zur Feier des Tages vorgetragen. „Darin hat er uns auch für unsere Arbeit gedankt“, freut sich Sylke Bär.

Die Anwesenden verteilen sich im Garten und im Haus. Im Schatten davor lockt die Bastelstraße die Kinder mit kreativen Angeboten. Hier bemalt Pauline mit ihrer Mutter Sabrina Hinz einige konzentrische Hohlzylinderhälften. „Das wird ein Regenbogen“, erläutert das Mädchen. Außerdem stehen viele Fahrzeuge bereit. Wie man damit am besten im Verkehr unterwegs ist, erläutert die Polizei. Mit einem Streifenwagen sind zwei Beamte hier und haben für die Kinder eine Slalomstrecke im Hof aufgebaut.

Erinnerungen und Kuchen

Im Haus zeigt das Team um Sylke Bär eine Diaschau und erinnert damit an bisherige Aktivitäten. „Zum Beispiel vom Besuch im Baumwipfelpfad Beelitz, Basketball- und Tischtennisaktivitäten oder auch von Spiel und Spaß im Freibad Oehna“, erläutert die Teamleiterin. Das offensichtlich sportliche Programm stehe unter dem Motto „Bewegung, Kultur und Gesundheit für Kinder und Jugendliche. In den kühlen Räumen des Erdgeschosses kommen vor allem die Freunde des Backwerks auf ihre Kosten. „Hier haben wir unser Kuchenbuffet aufgebaut.“ Es sei zum größten Teil selbst gebacken. Wem der Sinn allerdings lieber nach etwas Herzhaften steht, der darf sich mit frisch gegrillten Würstchen stärken.

Carolin Nadolski und Sylke Bär (v.r.) plauschen im Schatten. Die Annburgerin war schon als Kind ein Schützling des hiesigen Awo-Teams. Mittlerweile hat sie als Mutter die Hilfe des Teams um Sylke Bär gesucht. (Foto: Thomas Keil)

Hilfe zur Selbsthilfe

In der Villa Teige sind Hilfen zur Erziehung der Schwerpunkt der Awo-Arbeit vor Ort. „Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistand und aufsuchende Familientherapie“, benennt Sylke Bär die Eckpfeiler der Arbeit. Derzeit betreue sie mit ihrem Team ziemlich genau 30 Familien mit 62 Kindern. Um diese kümmern sich insgesamt sieben Awo-Mitarbeiter. „Und eine Praktikantin im dritten Ausbildungsjahr.“ Die Teamleiterin danke ihren Kollegen für die geleistete Arbeit. „Diese wird immer herausfordernder, flexibler und komplexer“, ordnet sie ein.

Zum Sommerfest der Awo in Jessen herrscht im Garten der Villa Teige Jubel, Trubel und Heiterkeit. (Foto: Thomas Keil)

Ziel sei es, die Familien zu stärken. „Wir sind familienerhaltend tätig“, macht die Teamleiterin klar. Passend dazu ist im Objekt auch eine Schwangerschaftsberatungsstelle der Awo untergebracht. „Hier finden werdende Eltern Unterstützung zu allen Fragen und Unsicherheiten, die eine Schwangerschaft mit sich bringen kann“, umreißt Antje Kilian als entsprechende Beraterin der Awo ihr Aufgabengebiet. Dazu gehöre unter anderem Aufklärung hinsichtlich Verhütung, sexueller Gesundheit oder Familienplanung.

Hier wird zugehört

Dass die Arbeit der Awo-Mitarbeiter hier geschätzt wird, zeigt die eingangs geschilderte Begrüßungsszene. Doch nicht alle der Ehemaligen kommen der Erinnerung halber. Einige der einst unterstützten Kinder suchten später als Eltern selbst die Hilfe der Awo. So wie Carolin Nadolski. „Ich bin froh, diese Familienhilfe zu haben“, freut sich die Annaburgerin an diesem Nachmittag. Hier werde ihr vor allem zugehört, hier habe sie Ansprechpartner für ihre Sorgen und Nöte – von Kindesbeinen an.