Seydaland setzt auf frisches Design für Sanddorn- und Aroniaprodukte. Mit dem neuen Gesicht bereiten sich die Vereinigten Agrarbetriebe auf die Grüne Woche in Berlin vor.

Seydaland bereitet sich auf Grüne Woche vor: Sanddorn-Produkte jetzt auch bei Rewe

Wieder eine neue Bestellung: Annika Richter, Leiterin der Produktvermarktung von Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, sorgt für den sicheren Transport der hauseigenen Sanddorn- und Aroniaprodukte.

Seyda/MZ. - „Es ist ein bisschen wie in einer Manufaktur“, sagt Ralf Donath, Geschäftsführer der Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, und meint die neuen Etiketten für die hauseigenen Sanddorn- und Aroniaprodukte. Ein neues Design war schon länger geplant – dass es nun so schnell umgesetzt wurde, hat gleich zwei handfeste Gründe.