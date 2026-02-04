Nach einer kurzen Schließung setzt die Fähre Prettin täglich nach Dommitzsch über. Was zwei Fährleute über ihren Job erzählen und warum Jan Ulrich nach Tangermünde gefahren ist.

Die Zufahrten müssen schnee- und eisfrei sein. Deshalb muss Fährmann Jan Ulrich manchmal zum Schneeschieber greifen.

Prettin/MZ. - Das Thermometer zeigt sieben Grad unter Null, über die Elbe fegt ein eisiger Wind. „Das fühlt sich zehn Grad kälter an“, meint Fährpächter Jan Ulrich. Der 53-Jährige erzählt auch, dass es Menschen gibt, die kein Verständnis haben, wenn der Fährbetrieb zwischen Prettin und Dommitzsch aufgrund des Treibeises auf dem Fluss im Winter für ein paar Tage eingestellt ist. Die Bezeichnung „Schönwetter-Fährleute“ höre er dann des Öfteren.