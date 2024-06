Schwerer Verkehrsunfall am Bahnübergang bei Dietrichsdorf

Zahna-Elster/MZ. - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Montagnachmittag am Bahnübergang in Dietrichsdorf. Dabei wurden Beteiligte schwer verletzt. Mindestens ein Fahrzeuginsasse wurde laut Polizeiangaben schwerst verletzt. Aufgrund der zu Redaktionsschluss anhaltenden Aufnahme des Unfalles durch die Polizei können zum Hergang und den Folgen noch keine detaillierteren Angaben erfolgen.

Fest steht, dass er gegen 13.45 Uhr gemeldet wurde. Beteiligt sind ein Pkw und ein Lkw, die dem Anschein nach total zerstört wurden. Insgesamt 22 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Mühlanger, Elster, Gallin und Zörnigall wurden zur Unterstützung hinzugezogen.

Der Bahnverkehr war für mindestens eine Stunde unterbrochen. Betroffen war zudem die aufgrund einer am Montag beginnenden Vollsperrung der B 187 in Mühlanger eingerichtete Umleitung, die eigentlich über Dietrichsdorf führen sollte. Der Verkehr wurde daher über Gallin in beide Richtungen geführt.