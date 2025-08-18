Nach zweijähriger Pause findet am 18. Oktober wieder eine Kinderkleiderbörse in Prettin statt. Warum sich Organisatorin Sandra Hainke entschieden hat, einen Neuanfang zu starten.

Rückkehr zu den Wurzeln: Kleiderbörse kehrt ins Diakonat zurück

Sandra Hainke, hier bei der Kinderkleiderbörse in Gerbisbach, kehrt mit ihrem Team zu den Wurzeln zurück. Am 18. Oktober öffnen sich im Prettiner Diakonat von 8 bis 11 Uhr die Türen zur nächsten Börse.

Prettin/MZ. - Die Kinderkleiderbörse kehrt nach zweijähriger Pause wieder nach Prettin zurück. „Back to the Roots kann man eigentlich sagen“, meint Organisatorin Sandra Hainke, denn vor 21 Jahren hat die erste Veranstaltung ebenfalls im Diakonat stattgefunden. Sandra Hainke betont, dass sie diese Entscheidung „nicht aus dem Bauch heraus“ getroffen hat.