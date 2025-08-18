Kinderkleiderbörse in Prettin Rückkehr zu den Wurzeln: Kleiderbörse kehrt ins Diakonat zurück
Nach zweijähriger Pause findet am 18. Oktober wieder eine Kinderkleiderbörse in Prettin statt. Warum sich Organisatorin Sandra Hainke entschieden hat, einen Neuanfang zu starten.
18.08.2025, 15:00
Prettin/MZ. - Die Kinderkleiderbörse kehrt nach zweijähriger Pause wieder nach Prettin zurück. „Back to the Roots kann man eigentlich sagen“, meint Organisatorin Sandra Hainke, denn vor 21 Jahren hat die erste Veranstaltung ebenfalls im Diakonat stattgefunden. Sandra Hainke betont, dass sie diese Entscheidung „nicht aus dem Bauch heraus“ getroffen hat.