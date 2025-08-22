weather wolkig
Schulbeginn mit Tradition Rosen für den Schulstart: Annaburgs Fünftklässler lassen den Park des DRK-Pflegeheims weiter erblühen

Von Annette Schmidt 22.08.2025, 12:00
Mittlerweile eine Tradition: Die Fünftklässler der Annaburger Sekundarschule pflanzen mit dem Beginn des Schuljahres eine Rose in den Park des DRK-Altenpflegeheims auf der anderen Straßenseite. (Foto: Annette Schmidt)

Annaburg/MZ. - Mit dem letzten Spatenstich ist es endlich eine Tradition geworden. Zum dritten Mal haben die neuen Schüler der Sekundarschule Annaburg für ihre jeweilige Klasse eine Rose in der Parkanlage des DRK-Altenpflegeheims Haus 2 gepflanzt. Dieses Mal haben die Fünftklässler ordentlich Publikum. Neben einigen Bewohnern der Einrichtung sind Schulleiter Matthias Weiß, Bürgermeister Stefan Schmidt (FWG) und die 3. Annaburger Rosenprinzessin Cäcilia Askar dabei.