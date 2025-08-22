Schulbeginn mit Tradition Rosen für den Schulstart: Annaburgs Fünftklässler lassen den Park des DRK-Pflegeheims weiter erblühen
Tradition wächst weiter: Fünftklässler übernehmen Pflegepatenschaft. Welche Tipps die Schüler von ihren Vorgängern erhalten und was Rosenprinzessin Cäcilia Askar verkündet.
Annaburg/MZ. - Mit dem letzten Spatenstich ist es endlich eine Tradition geworden. Zum dritten Mal haben die neuen Schüler der Sekundarschule Annaburg für ihre jeweilige Klasse eine Rose in der Parkanlage des DRK-Altenpflegeheims Haus 2 gepflanzt. Dieses Mal haben die Fünftklässler ordentlich Publikum. Neben einigen Bewohnern der Einrichtung sind Schulleiter Matthias Weiß, Bürgermeister Stefan Schmidt (FWG) und die 3. Annaburger Rosenprinzessin Cäcilia Askar dabei.