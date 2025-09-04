Beim Zahnaer Ernte- und Stadtfest werden am Sonnabend 1.500 Besucher erwartet. Wer nach dem Tod von Peter Schulze mit die Organisation übernommen hat und was auf dem Plan steht.

Die Erntekrone wird von Susann Kränkel-Burkert noch vor dem Ernte- und Stadtfest auf dem Museumsgelände sichtbar angebracht.

Zahna/MZ. - „Peter Schulze hat eine große Lücke hinterlassen“, betont Susann Kränkel-Burkert, die noch zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Chef des Fördervereins Bauernmuseum Zahna das Motto für das Ernte- und Stadtfest festgelegt hat. In puncto Organisation und Durchführung des Festes steht der Name Schulze weiter in der ersten Reihe. „Ich habe jetzt zusammen mit seiner Frau Anett den Hut auf“, sagt die Museumsmitarbeiterin, die seit Dienstag „Bambule auf dem Hof“ erlebt.