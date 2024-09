Am Bauernmuseum: So feiert Zahna sein Ernte- und Stadtfest

Wenn in Zahna die Traktorenparade gestartet wird, dann finden sich an der Straße vor dem Bauernmuseum viele Interessierte ein.

Zahna-Elster/MZ. - Die Plätze im Schatten sind am Sonnabendmittag zuerst besetzt. Der Wall an der Mauer zum Friedhof, gegenüber vom Bauernmuseum in Zahna, wird zu einer kleinen Freilichtbühne. Fast von jedem Platz aus kann das Geschehen auf der Straße gut verfolgt werden. Und das wollen in der Mittagsstunde viele Gäste, schließlich ist die traditionelle Traktorenparade zum Ernte- und Stadtfest, ausgerichtet vom Förderverein Bauernmuseum Zahna, angekündigt.

„Der erste Traktor springt wohl nicht an“, wird auf der „Tribüne“ gescherzt, als es zwölf Uhr ist und noch kein Traktor anrollt. Doch einige Minuten später bewegt sich was. Das „Führungsfahrzeug“ des Umzugs, eine Kutsche, wird nicht mittels Maschinenkraft bewegt, sondern von zwei Kaltblütern. Peter Schulze und Hartmut Steiner, die wieder die organisatorischen Fäden für das Fest in den Händen halten, winken den vielen Gästen am Straßenrand zu.

Simone Zentgraf stellt in Zahna verschiedene Kartoffelsorten vor. (Foto: Grommisch)

Breite Palette

„Es ist wärmer als im vergangenen Jahr“, stellt Peter Schulze fest. Wird das Auswirkungen auf die Resonanz haben, fragt er sich am Vormittag. Doch die Traktorenparade erweist sich wieder als Besuchermagnet. Links und rechts der Straße stehen viele Leute und verfolgen die fachkundigen Erläuterungen von Peter Klotz. Er gehört dem Förderverein an und ist gelernter Landmaschinenschlosser, wie er wissen lässt. 18 Maschinen des Vereins und 34 von Gastausstellern ziehen vorüber und geben Einblick in die Entwicklung der Landtechnik in den vergangenen mehr als 100 Jahren.

Torsten Wartenberg, Chef vom Rassegeflügelzuchtverein, weckt Neugier für diese Freizeitbeschäftigung. (Foto: Grommisch)

Ein Traktor der Marke Hanomag wird von Frank Niendorf aus einem Dorf im Nachbarkreis Teltow-Fläming gesteuert. Der Traktor stammt aus dem Jahr 1960. Doch sein Alter ist ihm aufgrund seines sehr guten Pflegezustands gar nicht anzusehen. Er habe ihn komplett aufgebaut, sagt Frank Niendorf. Denn die Spuren seines Arbeitslebens seien schon recht deutlich gewesen. Nun ist der Technikfreund mit einem seiner Gefährte öfter bei solchen Veranstaltungen, bei denen Oldtimer der Landwirtschaft präsent sind, zu Gast. Und der Weg nach Zahna sei ja auch gar nicht so weit.

Jörg Zentgraf stellt ungewöhnliche Technik zum mechanischen Absammeln von Kartoffelkäfern vor. (Foto: Grommisch)

Kürzer als zunächst geplant fällt das offene Hähnekrähen vom Verein der Rassegeflügelzüchter Zahna und Umgebung aus Anlass des Erntefestes aus. Aufgrund der sommerlichen Temperaturen wird die Wettkampfzeit von einer auf eine halbe Stunde reduziert. Zwölf Hähne waren von ihren Züchtern bzw. Haltern dafür gemeldet worden. Der Beste, ein Hahn der Rasse Sussex, meldet sich 37-mal, berichtet Vereinsvorsitzender Torsten Wartenberg. Der Zweite lässt noch 24 Rufe ertönen, der Dritte lediglich zwei. Alle anderen ziehen es an diesem Sonnabendvormittag vor, den Schnabel zu halten. Doch nicht allein Hähne haben die Geflügelzüchter in ihren Käfigen, auch Puten, Tauben und Enten zum Beispiel. „Wir wollen die Vielfalt zeigen“, sagt Torsten Wartenberg. Er freut sich, dass zwei neue Mitglieder im Verein aufgenommen werden konnten und sich jetzt 22 Leute in Zahna und Umgebung der Rassegeflügelzucht widmen.

Frank Niendorf ist aus dem Nachbarkreis Teltow-Fläming mit seinem Hanomag, Baujahr 1960, nach Zahna gekommen. (Foto: Grommisch)

Tiere zum Mitnehmen bietet Marion Seyfferth aus Berlin an. Sie ist Inhaberin von „Marions Kellertöpferei“ und widmet sich gern Tiermotiven. Sie habe wiederholt festgestellt, dass auf Töpfermärkten, erst jüngst wieder in Naumburg, viel im Angebot ist, aber selten Tiere. Ihr Stand ist da eine Ausnahme.

Ungewöhnliche Technik

Selten ist auch das, was Jörg Zentgraf in Zahna präsentiert, Es handelt sich dabei um eine fahrbare Vorrichtung, mit deren Hilfe Kartoffelkäfer und deren Larven von Pflanzen abgesammelt werden können. Durch Paddel werden die Kartoffelstauden in Bewegung gesetzt und die Käfer und deren Larven fallen dann in einen Sammelbehälter. Neben dem handgeführten Sammler gibt es noch breitere, die auch an einem Traktor zum Einsatz kommen können.

Marion Seyfferth aus Berlin bietet Besuchern des Ernte- und Stadtfestes in Zahna auch Tierfiguren an. (Foto: Grommisch)

Unmittelbar daneben macht Simone Zentgraf von der Cobbelsdorf-Fläming-Kartoffel Handels Gmbh auf verschiedene Kartoffelsorten aufmerksam. Auch zur Verkostung von gekochten Kartoffeln lädt sie ein, so der Sorte „Nixe“, die mit der Sorte „Adretta“ aus DDR-Zeiten vergleichbar sei. Das Unternehmen befasst sich mit dem Vertrieb von Pflanzkartoffeln. Und ihr Stand passt natürlich bestens in die Angebotspalette bei dem Ernte- und Stadtfest. Schließlich geht es diesmal „Rund um die Kartoffel“.

Während an Ständen die Fragen Interessierter beantwortet werden, wird im großen Festzelt auf dem Hof des Bauernmuseum bereits getanzt. Wenn die Lustigen Blasmusikanten aus Seyda aufspielen, dann hält es einige nicht lange auf ihren Stühlen. Und in den Pausen ist Gelegenheit, die Informations- bzw. Versorgungsstände rundherum anzusteuern.