Juliane Clemens von Edeka Höhne Jessen übergibt Scheck an Kindertagesstätte „Marienkäfer“ Klöden. Wer die knapp 1.000 Euro gespendet hat und warum Kinder an der Eingangstür stehen.

Großer Jubel herrscht am Freitag in der Klödener Kita „Marienkäfer“. Das Geld ist der erste Schritt zu einem neuen Trampolin.

Klöden/MZ. - Die Kinder stehen bereits ungeduldig hinter der Eingangstür und begrüßen ihre Besucher per Handschlag. Im ersten Moment sind sie zwar etwas traurig, dass ihr großer Wunsch, ein neues Trampolin, nicht aus einem Kofferraum hervorgezaubert wird, doch als die stellvertretende Leiterin der Kita „Marienkäfer“ in Klöden, Alina Bannert, zum Sturm des Spielplatzes aufruft, sind alle Sorgen schnell vergessen – trotz des einsetzenden Regens.