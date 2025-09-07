Neues Album in den Startlöchern „Tanzen bis zum Morgen“: In wenigen Tagen erscheint ein neues Album von Sängerin Bianca Graf
Der Titel ist nicht neu, denn „Tanzen bis zum Morgen“ heißt auch die Single von Bianca Graf, die im vorigen Jahr veröffentlicht wurde. Nun aber trägt auch das neue Album diesen Namen. Warum das so ist.
Wolfen/MZ. - Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit: Am 12. September erscheint ein neues Album von Bianca Graf. Darüber freut sich die Sängerin ungemein. Denn geplant war das nicht, wie sie erzählt. Weil aber ihre im vorigen Jahr veröffentlichte Single „Tanzen bis zum Morgen“ in vielen Ländern so erfolgreich war, hat ihre Plattenfirma vorgeschlagen, unter diesem Titel auch ein Album zu veröffentlichen. „Es umfasst acht Titel, es sind jene, die bei meinen Fans und Freunden sehr beliebt sind.“ Und die nun auch bald erhältlich sind – zum Herunterladen.