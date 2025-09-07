Der Titel ist nicht neu, denn „Tanzen bis zum Morgen“ heißt auch die Single von Bianca Graf, die im vorigen Jahr veröffentlicht wurde. Nun aber trägt auch das neue Album diesen Namen. Warum das so ist.

Bianca Graf hat dieses Jahr schon viele Auftritte hinter und noch einige vor sich.

Wolfen/MZ. - Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit: Am 12. September erscheint ein neues Album von Bianca Graf. Darüber freut sich die Sängerin ungemein. Denn geplant war das nicht, wie sie erzählt. Weil aber ihre im vorigen Jahr veröffentlichte Single „Tanzen bis zum Morgen“ in vielen Ländern so erfolgreich war, hat ihre Plattenfirma vorgeschlagen, unter diesem Titel auch ein Album zu veröffentlichen. „Es umfasst acht Titel, es sind jene, die bei meinen Fans und Freunden sehr beliebt sind.“ Und die nun auch bald erhältlich sind – zum Herunterladen.