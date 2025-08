Mit einem ökumenischen Gottesdienst in Jessens Stadtkirche und Kranzniederlegungen am Denkmal auf dem Markt und auf dem Friedhof wird das 187. Schul- und Heimatfest eröffnet.

Astrid Hage-Hamatschek und Kersten Henze tragen am Sonntag nach dem ökumenischen Gottesdienst in der Sankt-Nikolai-Kirche in Jessen den Kranz zum Denkmal auf dem Markt.

Jessen/MZ. - Der Gefallenen von Kriegen wurde am Sonntagvormittag am Denkmal auf dem Jessener Marktplatz gedacht. Doch angesichts der Lage in der Welt werden solche Erinnerungsstätten wohl nicht ernst genommen, keine Lehren aus der Vergangenheit gezogen, sagte der Vorsitzende des Jessener Schul- und Heimatfestvereins, Jörg Wolfslast, bevor Astrid Hage-Hamatschek und Kersten Henze, begleitet von Jessens Weinprinzessin Annalena Fromm und Bürgermeister Michael Jahn (SPD) einen Kranz niederlegten. Jörg Wolfslast sprach den Wunsch aus, dass Jessen ein friedliches, erlebnisreiches und schönes 187. Schul- und Heimatfest erlebt, das am Freitag begann und bis zum 11. August gefeiert wird.