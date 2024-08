Weinfest in Jessen Welche junge Frau als 30. Jessener Weinprinzessin die Region vertreten wird

Die neue Weinprinzessin in Jessen steht fest. Was die sympathische 22-Jährige Annalena Fromm mit dem Jessener Wein verbindet und welche Ziele sie in ihrem beruflichen Leben sieht.