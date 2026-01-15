In der Einwohnerversammlung zum Stand der Trinkwasserversorgung in Linda waren keine Entscheidungen zu erwarten. Wie dennoch der aktuelle Status quo ist.

WAZV-Geschäftsführer Thomas Giffey erläutert der MZ in seinem Büro die wesentlichen Punkte seiner Informationen vom Vorabend in Linda.

Linda/MZ. - Wird der Wasser- und Abwasserzweckverband Elbe-Elster-Jessen in Linda ein neues Trinkwasserleitungsnetz bauen oder nicht? Diese Frage bleibt auch nach der Einwohnerversammlung, zu der WAZV-Geschäftsführer Thomas Giffey zu Montagabend in die Turnhalle des Ortes eingeladen hatte, in der Schwebe. Die MZ sprach mit ihm am Tag danach über die wesentlichen Inhalte seiner Informationen an diesem Abend.