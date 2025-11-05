Die neue Löwen-Apotheke hat nun ihre Türen geöffnet. Filialleiterin Peggy Brunn erzählt, warum der Umzug aus Prettin unausweichlich war – und welche neuen Leistungen die Annaburger nun erwarten dürfen.

Neueröffnung in Annaburg: Umzug sichert die Zukunft der Löwen-Apotheke

Mehr als nur Weiterführung der Versorgung

Filialleiterin Peggy Brunn und Inhaber Hendrik Brunn, der sonst in der Hauptfiliale in Beilrode arbeitet.

Annaburg/MZ. - An diesem Dienstag eröffnet die neue Apotheke in Annaburg ganz offiziell. Wobei die ersten Medikamente bereits am Vortag über die neue Theke gingen, berichtet Filialleiterin Peggy Brunn.