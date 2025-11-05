Mehr als nur Weiterführung der Versorgung Neueröffnung in Annaburg: Umzug sichert die Zukunft der Löwen-Apotheke
Die neue Löwen-Apotheke hat nun ihre Türen geöffnet. Filialleiterin Peggy Brunn erzählt, warum der Umzug aus Prettin unausweichlich war – und welche neuen Leistungen die Annaburger nun erwarten dürfen.
Aktualisiert: 05.11.2025, 10:10
Annaburg/MZ. - An diesem Dienstag eröffnet die neue Apotheke in Annaburg ganz offiziell. Wobei die ersten Medikamente bereits am Vortag über die neue Theke gingen, berichtet Filialleiterin Peggy Brunn.