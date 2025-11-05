weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Mehr als nur Weiterführung der Versorgung: Neueröffnung in Annaburg: Umzug sichert die Zukunft der Löwen-Apotheke

Die neue Löwen-Apotheke hat nun ihre Türen geöffnet. Filialleiterin Peggy Brunn erzählt, warum der Umzug aus Prettin unausweichlich war – und welche neuen Leistungen die Annaburger nun erwarten dürfen.

Von Manuela Müller Aktualisiert: 05.11.2025, 10:10
Filialleiterin Peggy Brunn und Inhaber Hendrik Brunn, der sonst in der Hauptfiliale in Beilrode arbeitet.
Filialleiterin Peggy Brunn und Inhaber Hendrik Brunn, der sonst in der Hauptfiliale in Beilrode arbeitet. (Foto: Manuela Müller)

Annaburg/MZ. - An diesem Dienstag eröffnet die neue Apotheke in Annaburg ganz offiziell. Wobei die ersten Medikamente bereits am Vortag über die neue Theke gingen, berichtet Filialleiterin Peggy Brunn.