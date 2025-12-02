Nach mehrmonatiger Bauzeit ist die neue Tankstelle an der B187 eröffnet. Eigentümer Robert Sauer und Bürgermeister Peter Müller gaben am Montag den Startschuss. Die Kunden können rund um die Uhr tanken.

Neue Tankstelle in Elster eröffnet: Rund um die Uhr tanken an der B187

Elster/MZ - Der Startschuss ist gefallen. Am Montag gegen 17.45 Uhr wurde die Tankstelle an der B 187 in Elster im Beisein von Bürgermeister Peter Müller (re.) eröffnet. „In bin in den letzten Tagen ziemlich aufgeregt gewesen“, sagt Eigentümer Robert Sauer (li.), Geschäftsführer von Mende Brennstoffhandel in Mühlanger, der nach mehrmonatiger Bauzeit glücklich ist, dass die Leute aus der Gegend nun hier tanken können.